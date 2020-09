Mutter mit Demenz begleitet

Ketsch.Welt-Alzheimertag ist am 21. September – zu diesem Anlass zeigt das Central Kino in Kooperation mit dem Generationenbüro Schwetzingen und dem Seniorenbüro Ketsch an diesem Montag einen Film zum Thema: „Vergiss mein nicht“ heißt der Dokumentarfilm von David Sieveking.

Der Filmemacher begleitet und betreut einige Wochen seine an schwerer Demenz leidende Mutter. Er möchte seinen Vater entlasten, seine Mutter pflegen und und mit der Kamera begleiten. In dieser Zeit spürt er immer wieder den Lebensmut und die Lebensfreude der alten Frau und bekommt ein neues Verhältnis zu ihr und der Familie. Was als Film über die Krankheit geplant war, wird zu einer Liebeserklärung.

Im Anschluss an den Film am Montag, 21. September, um 19.30 Uhr, besteht die Möglichkeit zum Gespräch. Corona-bedingt ist das Platzangebot im Kino weiterhin eingeschränkt. zg

