Mythos Rhein trifft auf duftende Linden

Anzeige

Die unterschiedlichen Charakter der Interpreten im Alter von fünf bis 65 Jahren kamen am Samstagabend in zwei und Sonntagmorgen in drei Teilen im gut gefüllten Saal des Ferdinand-Schmid-Hauses sehr schön zur Geltung. Durch alle Interpretationen zog sich ein eindrücklich hoher technischer Stand.

Den Auftakt machte am Samstagabend die Komposition Gerald Knellers „Unter den Linden“, eine Vertonung eines Gedichts von Walther von der Vogelweide im Stile des Minnesangs. Dynamisch feinfühlig sang es Petra Schubert-Ludwig, von Susan Höflich an der Flöte und von Tatjana Worm am Schlagzeug begleitet.

Die Weltklasse-Weitspringerin Malaika Mihambo nahm das Publikum mit ihrem offenen Auftreten ein. Auch sie nimmt erst seit einem Jahr Klavierunterricht und schon gestaltete sie ihre Komposition „Tanz des Lebens“ vielfältig und mit flinken Läufen.

Mit gebrochener Hand gespielt

Der Held des Abends war Mike Goette. Obwohl seine rechte Hand gebrochen ist und ein Verband angelegt wurde, spielte er nur mit der linken sein Stück mit dem Titel „Auf der Suche“. Verschiedene klangliche Episoden fügten sich mit Carolin Müller-Spitzers „Warten“ und „Träumerei“ aneinander. Solistische Nonchalance zeigte der 65-jährige Adolf Härdle in „Drei Lieder“ von Franz Philipp Haßmann aus einem Notenbüchlein von 1865.

Mit dem „Mythos Rhein“ beschäftigten sich Alena Schmale, Katharina Helmling und Michelle-Alice Gerhardt. Der jüngste Teilnehmer, der fünfjährige Leopold Rittmann, ist fasziniert von der „Kleinen Dickmadam“, der siebenjährige Jakob Spitzer von den bunten Luftballons. Auch Märchenfiguren tauchten auf bei Max Umschaden, Sara Anna Scalia, Xenia Gurev und Leonard Vincent Verclas. Mit „Wasserfall“, einer spritzigen Komposition von Marco Noa Rofrano endete der zweite Tag des Kompositionsfestivals. Bei so viel geballter Kreativität war es für die Jury und das Publikum nicht leicht, die Besten zu ermitteln.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.06.2018