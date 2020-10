Nach 20 Jahren lebt Tradition weiter

Caritasverband

Wechsel an der Spitze nutzen

Der in Schwetzingen ansässige Caritasverband Rhein-Neckar-Kreis verliert seine Geschäftsführerin Susanne Rohfleisch an den größeren Partnerverband in Karlsruhe. Derzeit wird die Stelle nicht hauptamtlich sondern nur ehrenamtlich ...