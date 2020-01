Nach dem Abpfiff kommt der Schock

Angesichts der Nachricht, die Udo Wagner knapp 15 Minuten nach dem Abpfiff bei der Pressekonferenz überbrachte, rückte die 19:30 (7:13)-Niederlage der Kurpfalz-Bären gegen den Buxtehuder SV beinahe in den Hintergrund: Katrin Schneider wird nach dieser Saison in der Handball-Bundesliga ihr Traineramt in Ketsch abgeben. Der Geschäftsführer präsentierte auch direkt einen Nachfolger: Adrian

...