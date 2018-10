Nach intensiven Proben sind die jungen Musiker bereit

Ketsch.Die Begeisterung und die Vorfreude auf das bevorstehende Jugendkonzert am Sonntag, 28. Oktober, ist den jungen Musikern anzumerken. Das Konzert findet um 15 Uhr im katholischen Pfarrheim statt. Laut einer Pressemitteilung des Vereins war die Freude bei einer Sonderprobe, in der der Konzertablauf geprobt wurde, deutlich zu spüren.

Während in einer normalen Probe die Werke oder Teile daraus einzeln geübt und gegebenenfalls auch mehrfach wiederholt werden können, ist die Konzertsituation doch eine ganz andere, wie Pressechef Alexander Schulz erläutert: „Im Konzertablauf hat man als Musiker für jeden Ton und jede Phrase immer nur eine Chance. Und selbst, wenn ein Ton oder gar ein Solo einmal daneben geht, dann kann im Konzert nicht abgebrochen und neu begonnen werden.

Einstieg an der richtigen Stelle

Das Orchester spielt weiter, und als einzelner Musiker muss man dann an der richtigen Stelle wieder einsteigen und weiterspielen. Hinzu kommt, dass die konzertmäßige schnelle Abfolge der Werke hintereinander eine zusätzliche Belastung für die Musiker darstellt.“

Dabei verfügen die jungen Musiker natürlich nicht über eine jahrzehntelange Erfahrung wie Schulz, und so ist es nicht verwunderlich, dass auch die Aufregung und die Anspannung bei den Musikern recht hoch ist. „Aufregung und Anspannung sind aber ganz normal und per se auch nicht schlecht“, verrät Jugenddirigent Andreas Gebhardt, „denn damit verbunden ist auch eine erhöhte Konzentration und gesteigerte Leistungsfähigkeit. Wie bei vielen anderen Dingen auch, ist das richtige Maß hier entscheidend. Wird es zu viel, so sinkt die Leistungsfähigkeit und es kann Unsicherheit entstehen.“ Sicherheit geben den jungen Musikern, neben der Erfahrung und der Kenntnis der eigenen Fähigkeiten, vor allem die beiden Jugenddirigenten Julian Wittig und Andreas Gebhardt, die in mehrmonatiger Probetätigkeit das Konzertprogramm mit dem Jugendorchester erarbeitet haben.

Zusätzliche Bestätigung

Sie geben einem Musiker oder einem Register hier und da auch einmal einen bestimmten Einsatz – und selbst, wenn dies gar nicht erforderlich ist, da die Musiker ihren Einsatz kennen, verschafft dies doch zusätzlich Bestätigung und Sicherheit. Das Publikum merkt davon in der Regel überhaupt nichts; es sieht die Dirigenten ja ohnehin meist nur von hinten, so die Pressemitteilung.

Der Eintritt zum Konzert ist frei; Spenden zur Förderung der Jugendarbeit werden aber gerne gesehen. Der Saal des katholischen Pfarrheims wird um 14.15 Uhr geöffnet, vor und nach dem Konzert gibt es Kaffee und eine große Auswahl selbst gebackener Kuchen. as/zg

Info: Weitere Infos unter www. musikverein1929ketsch.de

