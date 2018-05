Anzeige

Ketsch.Das große Fieberthermometer in der Erdkugel evozierte eindeutige Reaktionen. „Die ist krank“ –Marit deutete mit dem Finger in Richtung Tafel. „Sie hat Fieber“, ergänzte Leon und Anita Köhler nickte. Letztere hatte bewusst einen bildhaften Einstieg in das Thema Umwelt gewählt. „Die Kinder wissen meist sofort, um was es geht“, betonte die Ingenieurin und blickte in Richtung der Viertklässler, die sich gerade Föhne und elektrische Zahnbürsten geschnappt hatten, um den eigenen Stromverbrauch nachvollziehen zu können.

Kleine Zwischenschalter nutzten sie dabei. Auch die hatte die Mitarbeiterin für Schulprojekte der KLiBA im Gepäck, um zwei vierte Klassen in Sachen Umwelt zu schulen. Die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur in Heidelberg wird von den Kommunen getragen und bietet diesen Service im ganzen Rhein-Neckar-Kreis an – für Bürger, Gewerbe, Kommunen und Schulen.

Für Tamara Plachky war es eine gute Ergänzung des Sachkundeunterrichts, denn die Klassenlehrerin der 4a bereitet gerade das Sonderthema Umwelt vor. Die Kinder wissen aus den Medien oder den Gesprächen der Erwachsenen, was es umkreist. „Das Eis schmilzt“, so ihre Assoziationen. Was man dagegen tun kann? „Lieber Rad- als Autofahren“, lautete die erste Antwort, „und Strom sparen.“ Das leuchtete ein, als die Kinder ihre von zuhause mitgebrachten Stromfresser in Aktion erlebten. Wo der Strom herkomme, wollte die Projektleiterin von den Zehnjährigen wissen. Na klar aus der Steckdose. Doch welche Form der Kraftwerke mit all ihren Vor- und Nachteilen gibt es?