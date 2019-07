Nachhaltiges Engagement seit 20 Jahren

Ketsch.Im März 1999 hat der Gemeinderat sich in seiner Sitzung zu seiner Verantwortung für eine weltweite nachhaltige Entwicklung bekannt und beschlossen, eine „Lokale Agenda 21“ unter Beteiligung der Bevölkerung aufzustellen. Bereits seit 20 Jahren, seit der Auftaktveranstaltung am 15. Juni 1999, gestalten nun Bürger die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde mit. Aus diesem Anlass findet am Mittwoch, 24. Juli, um 18 Uhr im Foyer des Rathauses eine Feierstunde mit Bürgermeister Jürgen Kappenstein statt. Dazu laden die Gemeinde und der Arbeitskreis Lokale Agenda 21 ein.

Der Sprecher der Agendagruppe, Gernot de Mür, stellt die Aktivitäten am Beispiel wichtiger Projekte der vergangenen Jahre vor. Auch die laufenden Projekte werden erläutert.

„Mobility on Demand“

Weiter werden auch Ideen und Gedanken für die Zukunft aufgezeigt. Dazu konnte Stefan Rouwen, Geschäftsführer der MoD-Holding GmbH in Neustadt gewonnen werden, der in einem Impuls das Konzept „Mobility on Demand – Mobilität nach Bedarf“ vorstellen wird.Bei der Feier wird die Siegerehrung der Stadtradler stattfinden. Auch die AG Streuobst informiert über Streuobstwiese und Wildblumeninsel. Und das Begleitheft zum Themenweg Karl-Ludwig-See liegt aus. zg

Info: Mehr Infos gibt es unter www.ketsch-lokaleagenda.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.07.2019