Nachwuchs geht in voller Montur unter Wasser

Ketsch.Der Tauchsportverein beteiligte sich in diesem Jahr wieder mit seinem beliebten „Schnuppertauchen“ am Kinderferienprogramm. Aus technischen Gründen konnte das Hallenbad in diesem Jahr nicht genutzt werden, so dass man kurzerhand ins Freibad ausweichen musste.

War es noch zu Beginn des Tauchens recht „frisch“, hatte der Wettergott nach und nach ein Einsehen mit den jungen Tauchinteressierten, die erwartungsvoll den einleitenden Worten des Vorsitzenden Gerd Welker lauschten. Danach wurden die Kinder durch die Tauchlehrer und Mitglieder des Vereins zunächst in die Technik der Tauchausrüstung eingewiesen. Gespannt und interessiert wurden die angehenden Nachwuchstaucher mit der Ausrüstung und den Regeln des Tauchens vertraut gemacht.

Großen Spaß bereitete auch das Anprobieren der Schwimmflossen, mussten doch für alle kleinen und größeren Füße das richtige Paar Flossen gefunden werden. Dann, an der Seite der erfahrenen Tauchlehrer und Taucher des Vereins, ging es an die ersten Erfahrungen und Eindrücke in voller Tauchausrüstung.

Mit Tauchjacket, Maske im Gesicht und Tauchflasche auf dem Rücken ging es ins Wasser. Nach und nach machten die 14 Kinder als kleine Taucher Bekanntschaft mit dem Element Wasser. Die Sonne ließ sich nun mehr und mehr blicken und spiegelte sich über den abgetauchten Kinder im Wasser des Freibads.

Mit Currywurst und Pommes gestärkt, wurde nach der Mittagspause ins Springerbecken gewechselt. Begeisterte „Wasserratten“ beziehungsweise „Zwergtaucher“ absolvierten einen Tauchgang nach dem anderen. Immer in Begleitung eines erfahrenen Tauchers wollten die begeisterten Ferienkinder gar kein Ende finden. Auch für die Verantwortlichen war es eine große Freude zu erleben, mit wie viel Spaß und auch der notwendigen Disziplin sich die Jungen und Mädchen für den Tauchsport begeisterten.

Leider hatte auch das vom Tauchsportverein organisierte Programm am Nachmittag, zum Bedauern der Kinder, ein Ende. Rückblickend für alle Beteiligten war es eine spannende und fröhliche Veranstaltung. Und, wer weiß, vielleicht sieht man sich ja bei einem der nächsten Vereinstrainings wieder. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.08.2019