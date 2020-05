Nächste Sitzung in der Rheinhalle

Ketsch/Region.Nachdem die letzte Kreistagssitzung sowie die Sitzungen des Verwaltungs- und Finanzausschusses und des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, finden die Gremiensitzungen der nächsten Sitzungsrunde des Kreistags des Rhein-Neckar-Kreises wieder als Präsenzsitzungen statt.

„Um die geltenden Abstands- und Hygienevorgaben einhalten zu können, werden die Ausschusssitzungen nicht wie gewohnt im Sitzungssaal im Landratsamt in Heidelberg, sondern in der Kreissporthalle in Wiesloch stattfinden“, sagt Landrat Dallinger. Dies betrifft die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 26. Mai, des Ausschusses für Soziales am 18. Juni, des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft am 7. Juli, des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport am 14. Juli und des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 21. Juli 2020.

Der Kreistag trifft sich am 28. Juli in der Rheinhalle in Ketsch zu seiner vierten Sitzung. „Ich freue mich sehr, dass die Gemeinde diese Halle zur Verfügung stellt“, dankt Landrat Dallinger Jürgen Kappenstein, Bürgermeister der Rheingemeinde. zg

