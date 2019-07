Nähschule in Kenia ein voller Erfolg

KETSCH.Dorcas Ogombe sang mit ansteckendem Temperament aus ihrer Heimat Kenia und stimmte die Gäste im Vortragsraum des Heimatmuseums auf ihre Vorstellung mit Bildern und DVDs ein. Das ostafrikanische Land hat 50 Millionen Einwohner und liegt in der Nähe von Tansania, Uganda, Somalia und dem Kongo. Als Krankenpflegerin im hiesigen Raum ließ Dorcas Ogombe die Not vieler Menschen in der Region Busia ihrer Heimat Kenia nicht los. Krieg und bittere Armut hatte Witwen und Waisenkinder geschaffen, sie sind mittellos, soziale Versorgung gibt es nicht.

Für ihre Familien wurden diese Frauen zur Belastung, das Essen reichte nicht für alle, sie mussten weggehen. Als Ausweg blieb ihnen die Prostitution, eine andere Möglichkeit zum Unterhaltserwerb gab es nicht. Anfang 2018 lernte die Referentin Ingrid Blem über den Pflegedienst kennen und stellte ihre „Dorcas Vision – Hilfe zur Selbsthilfe“ vor. Bei Ingrid Blem, Leiterin des Heimat- und Kulturkreises, stieß sie auf offene Ohren, und sie nahmen noch Jürgen Tamm mit ins Organisationsteam.

Beifall für die Spender

Gewollt war eine überschaubare und kontrollierbare Aktion, wobei jeder Euro ohne Abzug an die richtige Adresse gelangt. Dafür garantiert in Kenia vor Ort Pastorin Jaqueline. Eine große finanzielle und materielle Hilfsaktion lief an. „Um den Frauen spätere Selbständigkeit als Näherin zu ermöglichen, waren gespendete Nähmaschinen, Stoffreste, Nähgarne und sonstige Kurzwaren für die Nähschule sehr willkommen. Aber auch Rollstühle und eine Menge an Kinderbekleidung, Malutensilien, Spielsachen und Schuhe kamen zusammen“, erzählte Dorcas Ogombe erfreut und forderte immer wieder Beifall für die Spender.

„Die erste Lieferung kostete 1000 Euro an Fracht und kam im Mai 2018 in Busia an.“ Als stolze Zwischenbilanz zeigte die Referentin unter anderem ein Bild von den ersten drei Absolventinnen mit ihren Diplomen von der Nähschule, die nun als Näherinnen ihren Unterhalt verdienen. „Sie haben ohne Fehlzeiten fleißig gelernt und liefen viele Kilometer zu Fuß in die Schule“, sagte Ogombe.

Auf weiteren Bildern sahen die Besucher vor Freude tanzende Kinder zwischen den teilweise noch verpackten Gaben. „Die Frauen in meiner Heimat haben dankbar mit dieser Aktion gespürt, dass sie nicht alleine sind. Wir vom Organisationsteam freuen uns auf weitere Unterstützung durch Spenden, die Gaben kommen an die richtige Adresse direkt an. Es gibt dort noch viel zu tun“, resümierte Dorcas Ogombe.

Im Museumsgarten hatten die Besucher derweil auch die Gelegenheit, die knusprigen Teigtaschen „Samosa“ zu probieren und afrikanische Kleider, Modeschmuck, Sandalen und Gemälde zugunsten von „Dorcas Vision“ käuflich zu erwerben.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.07.2019