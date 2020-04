Naturerlebnis für jedes Alter

Ketsch.Keine Veranstaltung in der Rheinhalle und auch sonst kein Fest im Bruchgelände – und dennoch sind die Parkplätze im grünen Dreieck in Ketsch sehr gut belegt. Was ist los in der Enderlegemeinde? Die Antwort ist so simpel wie vielleicht überraschend: Die Natur ist los.

Viele Ketscher und Besucher aus der Umgebung nutzen gerade an den sonnigen Frühlingstagen die herrliche Rheininsel zu

...