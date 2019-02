Navigeräte aus Autos gestohlen

Ketsch.Navigationsgeräte sowie ein Lenkrad im Gesamtwert von über 10 000 Euro entwendeten bislang unbekannte Täter, die sich in der Nacht zum Montag Zugang zu zwei geparkten Autos verschafft haben.

Der Volkswagen Sharan war in der Hildastraße, der 5er BMW in der Franklinstraße abgestellt. Wie die Täter in die Wageninnenräume gelangt sind, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Als Tatzeit kommt Sonntag ab zirka 18 Uhr bis kurz vor 8 Uhr am Montagmorgen in Betracht.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, oder dem Polizeiposten Ketsch, Telefon 06202/6 16 96, in Verbindung zu setzen. pol

