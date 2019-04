„Nein“ zu Marktplatzgebäude verankert

Ketsch.Die CDU in der Enderlegemeinde verabschiedete im Nebenzimmer des Restaurants „Odysseus“ ihr Programm für die kommenden Gemeinderatswahlen. Der eingebrachte Entwurf wurde auf der Klausurtagung im März von den Kandidaten erarbeitet und ohne große Änderungen beschlossen. Insbesondere begrüßten die Mitglieder, dass mit der Postkartenaktion „Ihre Idee für Ketsch“ jeder Bürger die Möglichkeit hatte, das Programm mitzugestalten – getreu dem Motto, unter das die Christdemokraten die nächsten fünf Jahre stellen: „Zukunft gemeinsam gestalten“.

Nachdem die Mitgliederversammlung zunächst die Delegierten für den nächsten Kreisparteitag der CDU Rhein-Neckar gewählt hatte, wurde das Programm vorgestellt. Nacheinander wurden die Themen Finanzen, Bau- und Umwelt, Familien- und Sozialpolitik sowie Ortsentwicklung und Infrastruktur diskutiert und beschlossen.

„Was für uns von Anfang an klar war, haben wir nochmal schwarz auf weiß in unserem Programm festgeschrieben: Wir akzeptieren den Bürgerentscheid und werden auch nach dem Ende der rechtlichen Bindungsfrist keinem Gebäude auf dem Marktplatz zustimmen“, hob Gemeinderat Christian Jörger hervor, der auf Listenplatz drei für die bevorstehende Wahl kandidiert. Aber auch bei der Dauer der Bauprojekte haben die Christdemokraten Handlungsbedarf ausgemacht: Sie fordern strengere Auflagen bei der Ausschreibung und schließen bei Bedarf auch Vertragsstrafen, wie sie in der Wirtschaft üblich sind, nicht aus.

Ketsch „zukunftsfest“ machen

Beim Thema Ortsentwicklung und Infrastruktur liegt der Schwerpunkt der CDU darauf, Ketsch weiterzuentwickeln. „Wir wollen Ketsch zukunftsfest machen. Dazu gehört neben schnellem Internet in bisher abgehängten Straßen auch ein modernes Mobilitätskonzept. Von Leihfahrradstationen – „VRNnextbike“ – bis hin zu einem Carsharing-Angebot haben wir einige Ideen, wie wir den Nahverkehr attraktiver, flexibler und umweltfreundlicher machen können“, ist Lance Neidig, Gemeinderatskandidat auf Listenplatz zehn, überzeugt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.04.2019