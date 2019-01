Neu: Sport mit und nach Krebs

Ketsch.Ein breites Angebot an Kursen für Fitness und Gesundheit bietet die TSG auch im neuen Jahr an. Neu dabei ist zum Beispiel „Sport mit und nach Krebs“. Dieser Kurs startet bereits am morgigen Freitag und findet von 11.30 bis 12.30 Uhr in der TSG-Halle statt.

Zu den Kursen, die weitergeführt werden, zählt der Kurs Faszienyoga. Dieser startet am Montag, 7. Januar, und findet dann immer montags von 11.30 bis 12.30 Uhr in der TSG-Halle statt. Ab Dienstag, 8. Januar, wird wieder zu Pilates eingeladen – immer dienstags von 20.30 bis 21.30 Uhr kann diesem systematischen Training primär für Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur in der TSG-Halle gefrönt werden.

Zumba immer mittwochs

Ab Mittwoch, 9. Januar, wird Zumba in den beiden Kursen in der Rheinhalle immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr und von 21 bis 22 Uhr gemacht. Die bestehende Bauchtanzgruppe erweitert ihr Angebot über den klassischen Tanz hinaus um den indischen Bollywoodtanz. Trainingszeit ist dienstags von 14 bis 15.30 Uhr in der alten Turnhalle, Ecke Schulstraße und Werderstraße.

In allen aufgeführten Kursen, die ausnahmslos von lizenzierten Übungsleitern abgehalten werden, sind noch Plätze frei. rdü

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.01.2019