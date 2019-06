Neue Kurse beginnen im Juli

Ketsch.Die TSG bietet neue Kurse mit je zehn Einheiten an.

Faszienyoga: Beginn des 60-minütigen Kurses ist am Montag, 1. Juli, um 11.30 Uhr. Am 5., 12. und 19. August ist kein Training.

Pilates: Immer dienstags von 20.30 bis 21.30 Uhr. Der Kurs beginnt am Dienstag, 2. Juli. Am 6., 13. und 20. August ist kein Training.

Zumba: Der einstündige Kurs wird ab Mittwoch, 3. Juli, zweimal angeboten – von 20 bis 21 Uhr oder von 21 bis 22 Uhr. Am 7., 14. und 21. August ist kein Training.

Die Kurse finden in der TSG-Halle, Am Waldsportplatz 4 statt. Anmeldeformulare in der Geschäftsstelle, donnerstags von 18 bis 20 Uhr oder unter www.tsg-ketsch.de. zg

