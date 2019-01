Neue Kurse: Salsa und Disco Fox

Ketsch.Die Tanzfreunde bieten ab März neue Kurse an. Ein Disco Fox-Workshop für Anfänger ist beispielsweise für all jene richtig, die Après-Ski Partys lieben, demnächst auf eine Hochzeit, einen Geburtstag oder eine andere Feier eingeladen sind und im „Dance Heaven“ zuweilen nur wippend an der Seite stehen. Los geht es am Mittwoch, 15. März, von 18.30 bis 20.00 Uhr – es folgen fünf Abende.

Der Salsa-Workshop für alle, die die Welt und die Lebensfreude des Salsa kennenlernen und sich ein wenig wie eine Latina oder ein Latino fühlen möchten, beginnt ebenfalls am Mittwoch, 15. März, im Anschluss von 20 bis 21.30 Uhr. Tanztrainer Rolf Bechberger leitet auch diesen Workshop, der ebenfalls an fünf Abenden stattfindet.

Eine Anmeldung für die beiden Tanz-Workshops im Saal des Gasthauses „Goldenes Lamm“ in der Schwetzinger Straße 48 ist paarweise erwünscht. Für die Anmeldung und weitere Informationen ist Helga Klefenz, Telefon 06202/9 56 57 69 oder 0176/80 41 77 51, auf der Geschäftsstelle der Tanzfreunde (www.tanzfreunde-ketsch.de) erreichbar. zg

