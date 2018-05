Anzeige

20 herausgehobene Aussagen einer Mitgliederbefragung waren auf Stellwände gepinnt, sollten diskutiert und bewertet werden. Im Einzelnen sind diese Aussagen nachlesbar auf der Homepage des Kolpingwerkes Deutschland.

Die Statements der Abschlussrunde ergaben eine überaus positive Resonanz für diesen Kolpingtag. Um neue Wege in die Zukunft zu gehen, sei der Anfang gemacht – die Umsetzung sei aber eine große „Hausaufgabe“. Der Höhepunkt im Kolping-Zukunftsprozess wird Ende März 2019 ein bundesweites Forum in Fulda sein. „Die Zeit an sich betrachtet ist völlig wertlos, sie erhält den Wert für uns erst durch unsere Tätigkeit in ihr“, so ein Tenor. mf

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.05.2018