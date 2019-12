Neue Workshops starten im Januar

Ketsch.Die neuen Workshops in Faszienyoga, Pilates und Zumba starten ab Mitte Januar – darauf weist die TSG hin, zumal man dem Weihnachtsspeck keine Überlebenschance geben solle. Die Trainerinnen Verena und Maria sowie Instructor Lucas seien voller Vorfreude.

Faszienyoga beginnt am Montag, 13. Januar, geht über Einheiten, jeweils montags von 11.30 bis 12.30 Uhr in der TSG-Halle. Dort findet der Pilates-Workshop ab Dienstag, 14. Januar, statt, der ebenfalls über zehn Einheiten, immer dienstags von 20.30 bis 21.30 Uhr läuft. Auftakt zum Zumba-Kurs ist am Mittwoch, 15. Januar – die zehn Einheiten werden jeweils mittwochs von 20 bis 21 Uhr und von 21 bis 22 Uhr in der Rheinhalle absolviert. Anmeldeformulare gibt es unter www.tsg-ketsch.de oder in der Geschäftsstelle, Telefon 06202/6 25 25, donnerstags von 18 bis 20 Uhr. zg

