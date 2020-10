Neuer Einsatzleitwagen der Feuerwehr eingeweiht

Ketsch.Mit glänzend rotem Lack, geöffneten Türen und blinkendem Blaulicht, so steht der neue Einsatzleitwagen (ELW1) in der Fahrzeughalle der Feuerwehr Ketsch in der Jägerndorfer Straße, als er seiner offiziellen Bestimmung durch Bürgermeister Jürgen Kappenstein an die Floriansjünger der Enderlegemeinde übergeben wird. „Im Januar 2019 fasste der Gemeinderat den Beschluss zur Ausschreibung des im

...