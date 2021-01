Neuer Sammelrekord

Ketsch.Zum Kolpinggedenktag am 6. Dezember hatte die Kolpingsfamilie zur großen Schuhsammelaktion des Kolpingwerkes Deutschland aufgerufen: „Mein Schuh tut gut“ – erstmals 2016 bundesweit durchgeführt – erfreut sich wachsendem Zuspruch, „auf jedem Fall mal in Ketsch“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Knapp 1000 Paar Schuhe wurden, im Dezember am katholischen Pfarrheim für den guten Zweck abgegeben – so viele wie noch nie, was die Organisatoren mit einem ganz dickes Dankeschön quittierten. Ordentlich verpackt in insgesamt 44 Kartons und angemeldet beim Online-Paketdienst, gingen die meist gut erhaltenen Schuhe per DHL-Lkw-Abholung direkt vom Pfarrheim zur Kolping Recycling GmbH. Dort werden die Schuhe sortiert und in Gebiete verschickt, wo Not herrscht. In den Empfängerländern existieren keine Schuhhersteller.

Die Schuhe helfen Händlerfamilien bei der Sicherung ihres Einkommens und Käufern, gute und günstige Schuhe zu erhalten. Der Erlös kommt in Form einer Zustiftung des Kolpingwerkes Deutschland der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung zugute. Ziel der Stiftung ist unter anderem die Förderung von Berufsbildungszentren. zg/mf

