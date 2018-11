Neues Dreigestirn regiert

Ketsch.Die Kurpfälzer Carnevalsgesellschaft hat die neue Kampagne stimmungsvoll eröffnet. Vorsitzender Bernd Kahmann begrüßte zur internen Ordens-Matinee im Vereinslokal „Odysseus“.

Zuvor trafen sich die Aktiven auf dem Friedhof am Grab von Vereinsgründer Bernd Schmitt, um den ersten Jahresorden der Kampagne an seinem Grab niederzulegen. Der Jahresorden trägt in diesem Jahr als Erinnerung an die ersten fünf Jahre der Gesellschaft Ausschnitte der Motive der vergangenen Orden. Zu sehen sind der Mannheimer Wasserturm, der Speyerer Dom, das Heidelberger Schloss und die katholische Kirche St. Sebastian.

Die „Kurpfälzer Weiber“, der „Hohe Rat“ und die Senatoren der KCG durften diesen Orden später bei der Ordens-Matinee ebenfalls in Empfang nehmen. Auch alle anwesenden Mitglieder wurden mit diesem Orden ausgezeichnet.

Höhepunkt war jedoch zweifelsfrei die Proklamation des neuen Kurpfälzer Dreigestirns. Nachdem der Prinz (Kurfürst) bereits beim Kurfürstenmahl designiert wurde, war es bis Sonntag ein großes Geheimnis, wer die Symbolfigur des Bauern (Enderle) und der Jungfrau (Evchen) verkörpern würden. Präsident Hartmut Stang blieb es vorenthalten, dieses Gehemnis zu lüften. Als Kurfürst präsentierte er den „Hohen Rat“ Thomas Grabsch, als Bauer wird in dieser Kampagne der Vorsitzende und „Hohe Rat“ Bernd Kahmann unterwegs sein. Und mit viel Applaus wurde das „Kurpfälzer Weib“ Sabrina Pilja als Evchen begrüßt. Alle drei haben bereits in der Vergangenheit ihr Engagemet für die KCG bewiesen, daher ist die Vorstandschaft davon überzeugt, eine sehr gute Auswahl getroffen zu haben.

Jürgen Stang Ehrenpräsident

Mit Hartmut Stang und Karl-Heinz Huft konnten zwei neue gestandene Fastnachter als „Hohe Räte“ gewonnen werden. Diese Auszeichnung durfte Jürgen Stang, kurz zuvor zum Ehrenmitglied und Ehrenpräsident ernannt, als erste Amtshandlung vornehmen, noch ehe das Ordensfest am Samstag, 1. Dezember, in der Rheinhallen-Gaststätte über die Bühne gehen wird. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.11.2018