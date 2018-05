Neues rundet das Bewährte meisterlich ab

Anzeige

Lausbuben heizen richtig ein

Besser als in stabilem Sonnenschein kann schon der Fassanstich am Freitagabend nicht in Szene gesetzt werden, dem sich eine ordentliche Fete mit den Mannheimer Musikern von „Bongaz“ anschließt. „Bongaz“ bedeutet übrigens frei verhochdeutscht „Freche Jungs“, das sind Fabian (Bass) und René Gelb (Gesang), Marcel Niederberger und Fabian Schröder (beide Gitarre), Ralf Schraut (Schlagzeug). Stimmlich und an der E-Geige werden sie von Ann Marie Anders perfekt ergänzt und machen dem „Lausbuben-Image“, das ihr Name birgt, alle Ehre mit pfiffigen Covers aus Rock, Partymusik, Charts und Evergreens.

„Die sind echt gut, aber wir hätten uns mehr Musikstile gewünscht“, loben Marina Kaziakos, Christine, Denis und Lysanne Herm, Anne und Maik Höhne, Karl Heinz Herm und Thomas Kaziakos zwar die Neuausrichtung des Maifestes, aber die Songmixtur von „Bongaz“ gefällt ihnen persönlich nicht so. Viele finden dagegen Optik, Musik und Stimmung prima, singen mit und haben echten Spaß am Freitagabend mit „Alles nur geklaut“ (Prinzen), „Let’s twist again“ (Chubby Checker) oder mit „Bad Touch“ (Bloodhound Gang).

Viel Licht und Schatten

Die massiv mitreißenden Akzente der Geige bestimmen auch bei „Schrei nach Liebe“ (Die Ärzte) den Ton, der in die Füße geht und das Auftaktkonzert der zwei Maifesttage markiert. Daumen hoch, zeigen die jungen bis mittelalten Fans der Gang und etliche, die den satten Sound als Klangteppich für ihre Unterhaltung nutzen.

In den Samstag startet man mit dem traditionellen Sommertagszug, der einige Änderungen erfahren hat, dem sich ein buntes Bühnenprogramm der Vereine anschließt. „Hier ist Schatten“, loben die Erzieherinnen und Eltern, die mit den Kindergartenkindern zum Mittagessen an die Tische strömen. Kurze Zeit später gibt es ersten Grund zur Freude: Joachim Fellhauer von der Sportvereinigung 06 überreicht insgesamt 2150 Euro, die an die sechs Ketscher Kindergärten verteilt werden.

Im halbstündigen Takt wechselt die Optik auf der Bühne von Hip-Hop-Dancern zu Tanzmariechen, Line-Dancern und Cha-Cha-Versierten, die viel Applaus erhalten. „Hermanns Musikanten“ sind keine Unbekannten und spielen am Nachmittag blasmusikalische Dauerbrenner, die für uriges Biergartenflair sorgen.

Rockig und romantisch

Mit den „Twisted Spoons“ um Frontmann Stefan Röger geht es heftig rockig und sanft romantisch musikalisch mit Covers in Eigenanstrich und Selbstkomponiertem in den Maifest-Endspurt. „Drops of Jupiter“ (Train), „Im Regen getanzt“ (Twisted Spoons) oder „Westerland“ (Die Ärzte) und „Chasing Cars“ (Snow Patrol) sind nur wenige der Songs, die die Jungs – Niklas Geschwill (Bass), Julian Wagner (Gitarre), Tobias Weymann (Keyboard), Andreas Volz (Gitarre), Nick Möltgen (Schlagzeug) und Frontmann Stefan Röger – draufhaben. Ihre Fans und die Zuhörer sind begeistert und sparen nicht mit Beifall, nachdem dann auch die Technik stabil eingerichtet ist. Ordentlich frischer Wind ist durch Organisation und Maifestprogramm geweht, der positive Eindrücke hinterlassen hat und für die kommenden Jahre hoffen lässt.

