Neutrales Gutachten soll Konflikt lösen

Ketsch. Bei einem Scoping-Termin zum Vorhaben der Heinrich Krieger KG in Neckarsteinach, die im Gewann „Entenpfuhl“ auf Gemarkung Schwetzingen zwischen Ketsch und Hockenheim-Talhaus auf 42 Hektar Kies und Sand abbauen will, ergab sich ein Konflikt: Der Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz (ZWK) möchte eine Neuausweisung des Wasserschutzgebiets um das Wasserwerk Schwetzinger Hardt und hat dazu einen Antrag gestellt - dieser steht dem Vorhaben der Heinrich Krieger KG entgegen. Denn würde das Wasserschutzgebiet nachhaltig erweitert, befänden sich Baggersee und Kieswerk in der Schutzzone und ein Abbau von Kies und Sand wäre verboten.

„Wir können den gordischen Knoten heute nicht lösen“, sagte Margarete Schuh, Leiterin des Wasserrechtsamts des Rhein-Neckar Kreises im großen Saal des Landratsamts. Sie ist die Herrin des Verfahrens. Da auch zwei Gutachten jeweils des Zweckverbands und der Krieger KG zu unterschiedlichen Ergebnissen über die Verträglichkeit eines Kies- und Sandabbaus für die Wasserversorgung des ZWK-Gebiets mit Schwetzingen, Ketsch, Mannheim und Heidelberg kommen, folgte Margarete Schuh dem Vorschlag des ZWK, ein drittes Gutachten anfertigen zu lassen. Ein solches Gutachten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) „können wir von Ihnen aber nicht fordern - Sie können es annehmen, müssen es aber nicht“, sagte Schuh zu Geschäftsführer Michael Krieger.

Zuvor hatten die Behörden und Umweltverbände ein ganzes Bündel parat, das die Krieger KG im Umwelterträglichkeitsbericht abarbeiten muss. Von Tier- bis Klimaschutz reichen die umfassenden Forderungen. Im nächsten Schritt sollten sich die Experten und Gutachter zusammensetzen und ihre erarbeiteten Modelle besprechen. Michael Krieger kündigte an, runde Tische veranstalten zu wollen, um mit den Verbänden über das Vorhaben eingehend zu sprechen. Auch an die Öffentlichkeit wolle sich das Unternehmen möglichst noch dieses Jahr wenden. Eine Entscheidung über das Verfahren - der letztendliche Antrag der Firma Krieger steht noch aus - erwartet Margarete Schuh in drei oder vier Jahren. mab

