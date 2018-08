Nicht ganz aufgegangen

Anzeige

Nur sollten dann auch wirklich alle Händler auf diesem neuen Marktplatz stehen – diesmal gab es mehrere, die entgegen der Ankündigung auf dem deutlich belebteren Rummelplatz eine Lücke gefunden und somit gegenüber den anderen Standbetreibern einen merklichen Vorteil hatten.

Warum sie dort, außerhalb der neuen Marktmeile, ihre Stände aufbauen durften, konnten weder die Händler selbst noch der ASV so richtig beantworten. Nicht nur für die Besucher war das Konzept in diesem Jahr also etwas verwirrend.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.08.2018