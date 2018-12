Nikolas Pogan ist neuer Dorfmeister

Ketsch.Bei der dritten Schnellschach-Dorfmeisterschaft spielten zwölf Teilnehmer in sieben Runden um den begehrten Titel. Am Ende holte sich der in Ketsch wohnende für Heilbronn in der Oberliga spielende Nikolas Pogan den Pokal. Mit einer beeindruckenden Leistung – er gewann alle sieben Partien – distanzierte er seine Gegner sehr deutlich.

Die Vizemeisterschaft errang Vorjahressieger Martin Schrepp vor Marcel Herm. Senior Heinz Sessler erreichte Rang vier. Eine faustdicke Überraschung war der fünfte Platz von Kai Schäfer.

Heute finden Nachholpartien statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.12.2018