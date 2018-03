Anzeige

Ketsch.Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der III. Rheinstraße einen Nissan und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der Geschädigte hatte seinen Wagen am Montag gegen 20 Uhr vor einem Anwesen geparkt und stellte die Beschädigungen am Dienstag gegen 19 Uhr fest.

Die Polizei geht aufgrund des Schadensbildes davon aus, dass es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen Klein-LKW oder um ein Baustellenfahrzeug handelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/28 80 zu melden. pol