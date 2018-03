Noch etwas Senf dazugeben

Anzeige

Die Zeit, in der wir leben, ist schon beeindruckend. Noch nie war die Kommunikation so einfach und schnell wie heute. Der Austausch über die sozialen Medien sorgt quasi für einen permanenten Kontakt mit Freunden und Familie. Zwar ist Facebook bei der Jugend nicht mehr so angesagt wie vor ein paar Jahren noch – längst haben aber andere Dienste wie Instagram, Snapchat und Twitter die Lücke gefüllt.

Besonders großer Beliebtheit erfreut sich WhatsApp. Es ist ja auch toll, dass man nicht mehr an die 160 Zeichen aus SMS-Zeiten gebunden ist und zudem Bilder ganz einfach und vor allem gratis verschicken kann. Dazu kommt dann noch die Gruppenfunktion, die gleich mehreren Akteuren ermöglicht, ihren Senf in die Unterhaltung dazuzugeben.

Wenn es dann aber in der Familiengruppe wortwörtlich um Senf geht, Mutter und Schwester in diversen Nachrichten über das ausstehende Mittagessen diskutieren, wird der Segen schnell zum Fluch. Bekommt man die Mitteilungsflut live nicht mit, muss man sich später durch die lange Konversation quälen, um das eventuell Wesentliche zu finden. Ach, irgendwie war’s früher auch schön ... ruhig.