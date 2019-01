Nur ein paar Meter weiter

Natur- und Tierschutz ist den Deutschen lieb und teuer – was kann man auch dagegen haben, etwas Gutes für die Umwelt zu tun?! Dass heute viele, einst vom Aussterben bedrohte Arten wieder Überlebenschancen haben, unsere Flüsse keine tödlichen Kloaken mehr sind und bei sämtlichen öffentlichen Tätigkeiten die Nachhaltigkeit im Blick sein muss, ist ein großer Verdienst dieses Einsatzes.

Doch bisweilen nimmt das hehre Bemühen auch fragwürdige Züge an. Dass eine seltene Vogelart in Teilen eines Baugebiets gesichtet worden ist und „zumindest Brutversuche unternommen hat“, wie das Land es ausdrückt, führt dann aus juristischen Gründen zu langen Verzögerungen, zahlreichen zusätzlichen Kosten und viel Aktionismus.

Was zumindest den Laien im konkreten Fall dabei wundert: Die besagten Flächen – eher für Deutschland typische Stoppelfelder und Wiesen als ein ungewöhnliches Naturareal – grenzen unmittelbar an ein viel größeres Gebiet an, das ganz ähnlich aussieht und sich bis zum Wald in der Ferne erstreckt. Dort besteht kein Baugebiet, die durchaus mobile Vogelart könnte ihre Nistversuche also sicherlich auch ein paar Meter weiter entfernt unternehmen. Vielleicht sogar ohne langwierige Gutachten und besondere Ausgleichsmaßnahmen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.01.2019