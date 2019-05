Wohl jeder hat es mal eilig und will „nur ganz kurz“ etwas erledigen – also ist das Auto schnell nahe am Ziel abgestellt, auch wenn dafür die Straßenverkehrsordnung arg weit ausgelegt werden muss. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob man eine Regel nicht genau befolgt, ohne andere direkt zu behindern, oder aber mitten in der Kurve oder direkt an einem Zebrastreifen parkt. Trotzdem sollte jeder Verkehrsteilnehmer die Einsicht haben, dass Regeln nicht nur zum Spaß oder gar zum „Abkassieren“ existieren. Und wenn es einen erwischt hat, muss man keine Grundsatzdiskussion anfangen, ob diese Regel „von denen da oben“ wirklich auch für einen persönlich gelten muss.

In der Schwetzinger Straße zeichnet sich dennoch eine schwierige Situation ab. Viele Autofahrer und Anwohner werden froh sein, wenn nicht mehr wild geparkt werden kann und so das Slalomfahren ein Ende findet. Gleichzeitig könnte es trotz der neu geschaffenen Stellplätze eng werden, wenn die Regeln exakt kontrolliert werden. Was machen zum Beispiel Anwohner, die ihr Auto nicht nur über Nacht in der Nähe abstellen wollen, sondern ein oder zwei Tage, weil sie in dieser Zeit ganz umweltbewusst auf ihr Gefährt verzichten können?

Und auch für die Geschäfte könnte es Probleme geben, denn trotz aller Vorzüge des Zufußgehens oder Radfahrens nutzen viele Kunden gerne das Auto. Es wird sich zeigen müssen, ob das neue Parkkonzept funktioniert – auch in Fällen, in denen man „nur ganz kurz“ etwas erledigen will.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.05.2019