Nur Wenige werden erwischt

Eigentlich ist die Sache doch ganz einfach: Wer bei einem Grillabend in der Natur Müll mitbringt, der nimmt ihn hinterher wieder mit. Denn im Garten seiner Freunde oder vor der eigenen Haustür würde wohl niemand seinen Unrat einfach liegen lassen. Und für die fachgerechte Entsorgung gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Größere Mengen, Sperrmüll und Grünschnitt können bei Bedarf an zentralen Sammelstellen abgegeben werden.

Und doch ist das wilde Abladen von Müll und Schutt leider weit verbreitet. Offenbar um die – recht überschaubaren – Entsorgungsgebühren zu sparen oder einfach, weil es schneller geht, landen Altreifen, Kanister und Mauerreste im Wald.

Nun kann die Gemeinde nicht permanent „Müll-Sheriffs“ patrouillieren lassen. Und im Nachhinein zu ermitteln, wer der Verursacher war, dürfte in den meisten Fällen unmöglich sein. Entsprechend gering ist wohl auch die Zahl der verhängten Strafen – sie sollen vermutlich in erster Linie eine abschreckende Wirkung entfalten. Doch wer nicht befürchten muss, erwischt zu werden, hat auch wenig Angst vor einer Strafe. Am Ende muss dann die Allgemeinheit für die Entsorgung des Mülls bezahlen. Gerade deshalb ist es wichtig, dass Bürger wilde Müllablagerungen direkt den Behörden melden – denn bekanntermaßen werfen Menschen noch mehr Müll in die Landschaft, wenn es ihnen bereits andere vorgemacht haben. Das ist dann wohl so etwas wie negative Schwarmintelligenz.

