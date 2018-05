Anzeige

Ketsch.Für Jordana Mebrahtu ist es eine Premiere: Zum ersten Mal sitzt die 14-Jährige im großen Saal des Rathauses ihrer Heimatgemeinde. Und zum ersten Mal erfährt sie am eigenen Leib, was es bedeutet, eine Kommune zu verwalten. Denn heute ist sie selbst Gemeinderätin. „Wir wollen Ökostrom und ein Sponsorenschwimmen, damit Kinder an diesem Tag umsonst ins Freibad können“, ruft sie in das Mikrofon an ihrem Ratstisch hinein.

Oberbürgermeister Leon Scheer unterbricht: „Bitte schalte das Mikro ein, damit dich alle hören können.“ Jordana, die die Ökologische Soziale Partei vertritt, lächelt, drückt auf den Knopf und wiederholt ihre Forderung: „Die Eintrittspreise dürfen nicht erhöht werden.“ Der frisch gekürte Bürgermeister nickt und schon stürmen die anderen Fraktionen vor. Die DFP, Demokratisch Freiheitliche Partei, will einen Zehnmeterturm und höhere Eintrittspreise, bei der CKV, der Christlich konservativen Volkspartei sind sich die Jungs einig, dass der Eintrittspreis nur für Familien gesenkt werden muss, die anderen sollen mehr bezahlen. Und auch die PSD, die Partei für Soziale Demokratie, meldet sich zu Wort: „Kranke, Kinder und Jugendliche sollen weniger bezahlen. Faule aber nicht.“

Damit sind die Fronten klar. Soll jetzt diskutiert werden? Die Schüler der Neurottschule, die an diesem Tag einmal ausprobieren, wie es ist, einen Gemeinderat zu formieren und Demokratie zu leben, blicken in Richtung von Franziska Chyle, die gemeinsam mit Nadja Andreeva und Pablo Klauss an diesem Morgen von der Landeszentrale für politische Bildung entsandt worden sind, um den Jugendlichen Politik näher zu bringen. Die drei Studenten kennen diesen Punkt, an dem „Neulinge“ am Ratstisch das Prozedere noch nicht kennen. „Das ist eben anders als klassischer Unterricht“, weiß Pablo Klauss, „hier muss man sich in eine Rolle versetzen und deren Perspektive einnehmen, Abläufe und Prozesse erkennen.“ Höhere Preise für das Freibad lautete die Aufgabe des Tages, denn diese soll realitätsnah sein.