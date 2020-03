Obermonteurbüro wird Klassenzimmer

Ketsch.Normalerweise würden Luke Figiel (17) und Mark Beinwachs (20) in dieser Woche jeden Tag zum Unterricht in die Werner-von-Siemens-Schule nach Mannheim pendeln, so wie es im Schnitt einmal im Monat üblich ist. Doch aktuell ist natürlich auch die Berufsschule der beiden Auszubildenden zum Elektroniker Energie und Gebäudetechnik der Firma Elektro Münch aufgrund der Corona-Krise geschlossen – also

...