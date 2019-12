Öffnungszeiten ändern sich

Ketsch.In der Zeit von Weihnachten bis zum Feiertag „Heilige Drei Könige“ am Montag, 6. Januar, ändern sich teilweise die Öffnungszeiten verschiedener Einrichtungen.

Das Rathaus und die Bücherei: bleiben am Dienstag, 24. Dezember, am Freitag, 27. Dezember, und am Dienstag, 31. Dezember, geschlossen.

Das Seniorenbüro im Rathaus: macht ab Freitag, 27. Dezember, Urlaub und ist ab Dienstag, 7. Januar, wieder für die Senioren da.

Der Häckselplatz: ist von Donnerstag, 19. Dezember, bis Dienstag, 7. Januar, geschlossen. Letzter Öffnungstermin 2019 ist am Mittwoch, 18. Dezember; die erste Öffnung 2020 ist am Mittwoch, 8. Januar.

Das Hallenbad: ist von Montag, 23. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 1. Januar, geschlossen. Ab Donnerstag, 2. Januar, gelten wieder die normalen Öffnungszeiten.

Der Jugendtreff: macht von Donnerstag, 19. Dezember, bis Montag, 6. Januar, Winterpause. gvk

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.12.2019