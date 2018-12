Öffnungszeiten rund um die Feiertage

ketsch.In der Zeit von Weihnachten bis zum Feiertag am Sonntag, 6. Januar, ändern sich teilweise die Öffnungszeiten der kommunalen Einrichtungen. Das Rathaus und die Bücherei bleiben am Montag, 24. Dezember, und am Montag, 31. Dezember, geschlossen.

Das Seniorenbüro im Rathaus macht von Donnerstag, 27. Dezember, bis Dienstag, 1. Januar, Urlaub und ist ab 2. Januar wieder für die Belange der Senioren da. Der Häckselplatz ist ab Donnerstag, 20. Dezember, geschlossen. Die erste Öffnung im neuen Jahr wird am Mittwoch, 9. Januar, sein.

Das Hallenbad hat von Sonntag, 23. Dezember, bis Samstag, 5. Januar, nicht geöffnet. Am Sonntag, 6. Januar, kann jedoch wieder von 8 bis 13 Uhr geschwommen werden. Ab Montag, 7. Januar, gelten im Bad wieder die normalen Öffnungszeiten.

Der Jugendtreff schließlich gönnt sich von Freitag, 21. Dezember, bis Sonntag, 1. Januar, eine kleine Winterpause. gvk

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.12.2018