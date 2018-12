Öffnungszeiten zwischen Feiertagen

Ketsch.In der Zeit von Weihnachten bis zu Dreikönig am 6. Januar ändern sich die Öffnungszeiten der gemeindlichen Einrichtungen. Das Rathaus und die Bücherei bleiben am 24. Dezember und am 31. Dezember geschlossen.

Das Seniorenbüro im Rathaus macht vom 27. Dezember bis 1. Januar Urlaub, ist ab 2. Januar wieder offen. Der Häckselplatz ist vom 20. Dezember bis 8. Januar geschlossen. Das Hallenbad ist vom 23. Dezember bis 5. Januar zu. Am Sonntag, 6. Januar, kann von 8 bis 13 Uhr geschwommen werden. Ab Montag, 7. Januar, gelten wieder die normalen Öffnungszeiten.

Der Jugendtreff gönnt sich vom 21. Dezember bis 1. Januar eine Winterpause. gvk

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.12.2018