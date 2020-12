Ofen sorgt für Rauch

Ketsch.Mit dem Schrecken davongekommen ist eine ältere Dame in der Beethovenstraße. Weil der Ofen defekt war – wie sich herausstellte – und für eine starke Rauchentwicklung sorgte, löste die Frau den Hausnotruf aus. Für die Freiwillige Feuerwehr Ketsch wurde dies zum „Notruf über Dritte“, wie Matthias Rux, stellvertretender Feuerwehrkommandant im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte.

„Der Frau geht es gut“, teilte Rux mit, der gemeinsam mit weiteren 19 Mann in insgesamt vier Fahrzeugen an den Einsatzort gekommen war. Die Kollegen aus Brühl schickten sich an, mit 15 Mann und zwei Fahrzeugen zu unterstützen – doch das wurde gar nicht mehr nötig. „Wir haben die Wohnung gelüftet und eine CO2-Messung vorgenommen“, sagte Rux. Um den defekten Ofen kümmerte sich die verständigte Wartungsfirma. mab

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.12.2020