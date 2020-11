Ohne Internet geht plötzlich nichts mehr

Ketsch.Wie sehr wir von funktionierendem Internet abhängen, bekamen die Ketscher zu spüren, die teilweise fast eineinhalb Tage ohne auskommen mussten. Und ohne kann bedeuten, dass man nicht nur auf seine geliebte Netflix-Serie verzichten muss, sondern auch aufs (Festnetz-)Telefon und seine lieb gewordene, internetabhängige Arbeitsweise im Homeoffice. Kommt dann noch dazu, dass man bei den Discountern oder in anderen Geschäften nicht mehr mit EC-Karte – also bargeldlos – bezahlen kann, gleichzeitig auch kein Geld an den EC-Automaten der Banken „ziehen“ kann – also bargeldlos bleibt –, wird es so langsam interessant.

Der Grund für das Ausbleiben des Internets mit seinen gravierenden Folgen erklärte ein Sprecher der Telekom so: „Gestern (am Montag, Anm. d. Red.) gegen 10.30 Uhr wurden bei Bauarbeiten an der L 599, Schwetzinger Straße, in der Nähe der Autobahn A 6, drei unserer Glasfaserkabel beschädigt. Von der Störung sind rund 2000 Kunden betroffen. Die Instandsetzungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Dazu zählen Tiefbau, der Austausch von Rohren und das Spleißen der beschädigten Kabel.“ Der Unternehmenssprecher der Telekom rechnete damit, dass die Monteure trotz der aufwändigen Arbeiten im Laufe des späten Dienstagnachmittags fertig würden. Tatsächlich erreichten unsere Zeitung kurz nach 12 Uhr erste „Hurra-Rufe“ – dem auch während des Internetverlusts funktionierenden Messengers Whatsapp sei Dank –, dass das Internet wieder gehe. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt des Dienstags noch nicht wieder alle Ketscher online. Das war, so die Telekom, um 15.45 Uhr dann der Fall.

Von Technik abhängig

Für die Verwaltung war es gewissermaßen ein guter Tag, denn ohne Netz war sie nicht in der Lage, Rechnungen zu begleichen. Letztgenanntes Faktum mag man bitte humoristisch verstehen, denn wie Bürgermeister Jürgen Kappenstein vielmehr betonte, seien die üblichen Abläufe im Rathaus sämtlich ausgehebelt: „Da sieht man mal, wie abhängig wir von der Technik sind.“ Die Verwaltung war – wenig spaßig – auch nicht telefonisch zu erreichen.

Für Daniel Holler bedeutete die Störung, dass er das Homeoffice im Fünfvierteläcker verlassen und ins Unternehmen nach Ludwigshafen fahren musste. „Ich war mitten in einem Call plötzlich verschollen“, sagte der Diplom-Kaufmann. Das Internet sei eine kritische Infrastruktur, dessen plötzliche Einbuße immerhin zwei Stunden Arbeitszeit gekostet habe. Ferner habe die Telekom am ersten Tag der Störung mitgeteilt, dass sie bis 16.50 Uhr behoben sei – daraus sei im Verlauf der Kundenanfragen 20 und schließlich 22 Uhr geworden.

Für Rechtsanwalt Thomas Franz hat der Verlust des Internets nostalgische Züge angenommen. Er habe in der Not Briefmarken gekauft, zweifele aber bei der Kommunikation damit, ob heute noch jeder wisse, wie sie funktioniere.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.11.2020