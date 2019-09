Für die Bewohner von Ketsch, Hockenheim und Umgebung ist die Rettungswache im Gewerbegebiet Süd eine beruhigende Sache: Innerhalb kurzer Zeit sind die Retter seit Februar bei Notfällen vor Ort, teils sogar rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Und die Einsatzzahlen belegen, dass ein großer Bedarf herrscht: Rund zehn Mal am Tag rückt der Rettungswagen aus, knapp drei Mal der Notarzt. Diese Einsätze mussten bislang von anderen Kräften bewältigt werden, die eine deutlich weitere Anfahrt hatten.

Es ist also für die Allgemeinheit gut investiertes Geld, das hier in die Notfallversorgung der Bürger fließt. Nach gehäuften Problemen wegen zu langer Reaktionszeiten der Rettungskräfte in Teilen der Rhein-Neckar-Region scheint sich die Lage inzwischen verbessert zu haben. Genaue Analysen müssen zeigen, wo vielleicht noch nachjustiert werden muss. Gespart werden darf in diesem Bereich nicht – schließlich ist wohl jeder froh, wenn er in einem Notfall schnell Hilfe erhält.

Dass dies möglich ist, ist auch den vielen haupt- und ehrenamtlichen Rettungskräften in der Region zu verdanken, die bei bisweilen widrigen Bedingungen oft mehr als nur ihren Job machen. Ohne Leidenschaft und den Wunsch, anderen zu helfen, sind solche Aufgaben nicht zu leisten. Deshalb: Danke an all die Helfer, egal ob im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr oder der Polizei – ohne sie geht es nicht.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.09.2019