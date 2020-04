Oma Margot hat den Impuls gegeben

Ketsch.Natürlich ist der Enderle, die Sage um den Ketscher Schultheiß und die vielen Berührungspunkte, die man in Ketsch mit dieser Figur hat, auch Michèle Gaa ganz geläufig. „Wir haben in der Grundschule unsere Ortsgeschichte durchgenommen und meine Eltern und meine Oma haben mir schon früh erzählt, was es mit dem Enderle auf sich hat. Den Film der letzten Festspiele habe ich natürlich auch

...