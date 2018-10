Online-Ausleihe testen

Ketsch.Die Gemeindebücherei bietet unter anderem die Möglichkeit, eMedien auszuleihen – möglich ist dies durch die Mitgliedschaft der Bücherein im Verein Metropol-Card-Bibliotheken. Unter www.metropolbib.de kann online inzwischen auf insgesamt 33 600 verschiedene Titel zugegriffen werden. Das Besondere daran: Mit einem Leseausweis hat man Zugriff auf die Medien aller 33 Mitgliedsbibliotheken, informiert die Gemeindebücherei.

Zum Ausprobieren der Onleihe steht derzeit ein so gennanter „eCircle“ in der Bücherei in der Goethestraße. Das Gerät in auffallend rotem Design wird der Gemeindebücherei leihweise vom Verein Metropol-Card-Bibliotheken zur Verfügung gestellt und ist kinderleicht zu bedienen, verspricht die Gemeindebücherei.

Komfortabler Touchscreen

Am eCircle, der den kompletten Medienbestand der Onleihe präsentiert, können Interessierte über einen komfortablen Touchscreen vor Ort stöbern und – falls man sich bereits im Besitz eines gültigen Leseausweises befindet – die Medien direkt ausleihen oder zunächst vormerken.

Über einen Downloadlink kann man sich die am eCircle entliehenen Medien direkt an die E-Mail-Adresse nach Hause schicken lassen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.10.2018