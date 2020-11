Online-Sitzung um eine Woche verlegt

Ketsch/Brühl.Die ursprünglich für Mittwoch, 25 November, angesetzte Online-Sitzung des katholischen Pfarrgemeinderats Brühl-Ketsch wird um eine Woche verschoben auf Mittwoch, 2. Dezember, um 20 Uhr – ebenfalls online.

Neue Entscheidungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen stehen für die letzte November-woche an und sind sicher das vornehmliche Thema der Sitzung, heißt es in einer Mitteilung. Die Weihnachtsgottesdienste und deren Gestaltung mit notwendigem Schutzkonzept seien von großer Bedeutung. Weitere Themen seien die Beschlussfassung zur PGR-Klausur im Oktober sowie die Arbeitsweise der Ausschüsse unter „Corona-Bedingungen“. Interessierte sind eingeladen, schreiben eine E-Mail an Pfarrer Bertsch (Erwin.Bertsch@kath-bruehl-ketsch.de), um den notwendigen Link zu erhalten. mf

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.11.2020