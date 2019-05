Onlinebanking sicherer als sein Ruf

Ketsch.Wie sicher ist das Bezahlen im Internet wirklich? Auf Einladung der Kolpingsfamilie nahm sich Thomas Rohr vom Beratungsdienst „Geld und Haushalt“ der Sparkassenfinanzgruppe im katholischen Pfarrheim dem Thema an.

Ausführlich stellte Rohr das amerikanische Bezahlsystem PayPal und sein deutsches, wesentlich sichereres Pendant PayDirekt vor – bemerkenswert sei dabei der gewährleistete Schutz für Käufer und Verkäufer.

Zu den neuen Trends gehörten das kontaktlose Zahlen mittels Girocard oder Kreditkarte. Damit könnten ohne Pin-Eingabe Beträge bis 25 Euro bezahlt werden. Sicher werde sich dieser Betrag in Zukunft erhöhen. Auch ein Smartphone mit entsprechender App könne zum Bezahlen verwendet werden.

Eine Lanze brach Rohr für das Onlinebanking und dessen Sicherheit – besonders als Einrichtung auf dem Handy. „Was digital auf Ihrem Handy ist, gesichert durch Fingerabdruck, Passwort und Pin, bringt eine höhere Sicherheit als Ihr Bargeld zuhause im Tresor“. Wichtig sei in puncto Sicherheit die richtige Wahl des Passwortes und den in gewissen Zeitabständen notwendigen Wechsel. Rohr sensibilisierte für gefälschte Webseiten, E-Mails oder Kurznachrichten, was zum „Phishing“ gehöre, also Versuchen, an persönliche Daten zu gelangen, um Identitätsdiebstahl zu begehen. mf

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.05.2019