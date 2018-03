Anzeige

Ketsch.Das Central Kino zeigt auch im März und April Filme, über die man spricht: Darunter die Oscar-Favoriten „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“ mit der beeindruckenden Frances McDormand in der Hauptrolle und „ Shape of Water“ von Guillermo del Torro.

Ausblick auf das gesamte Central-Programm in den beiden kommenden Monaten gibt es am Sonntag, 25. Februar, um 11 Uhr bei der Programm-Matinee. Der Eintritt ist wie immer frei. zg

Das aktuelle Programm: