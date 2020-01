Paare feiern 83 Jubiläen

Ketsch.Insgesamt drei Gnadenhochzeiten, acht eiserne, 36 diamantene und 36 goldene Hochzeiten stehen in diesem Jahr in der Gemeinde an – das teilt die Gemeindeverwaltung mit und weist darauf hin, dass sie die nach dem Bundesmeldegesetz zulässigen Angaben von Geburts- und Ehejubiläen an die Medien weitergibt. Veröffentlicht werden dürfen die Namen, akademische Grade, Datum und Art des Jubiläums. Eine Veröffentlichung unterbleibe, wenn dies von den Geburtstagskindern oder Jubilaren der Gemeindeverwaltung mitgeteilt werde, heißt es.

Seit vielen Jahren sei es üblich, Geburtstage älterer Mitbürger sowie Ehejubilare unter anderem in den Tageszeitungen zu veröffentlichen. Wer das nicht wolle, kann sich im Meldeamt des Rathauses, Telefon 06202/60 63 37 oder 06202/60 6338, die Pressesperre für Ehejubiläen eintragen lassen. Ein bereits in den vergangenen Jahren geäußerter Wunsch auf Nichtveröffentlichung, werde ohne Weiteres in den nachfolgenden Jahren berücksichtigt.

In diesem Zusammenhang weist das Meldeamt auch auf das Bundesmeldegesetz hin, wonach künftig die Geburtstage ab dem 75. Lebensjahr und jeder weitere fünfte Geburtstag sowie ab dem 100. jeder folgende Geburtstag bekannt gegeben werden kann.

Zum 90. Geburtstag und zu allen Ehejubiläen gibt es neben der Ehrung durch die Gemeinde auch eine Ehrung durch das Land Baden-Württemberg. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.01.2020