Panoramablick von Burg Berwartstein

Ketsch.Zu einer Führung auf der Burg Berwartstein mit herrlichem Panoramablick machten sich die Ausflügler der Hausfrauengemeinschaft. „Da ihr immer sehr interessiert an den Führungen teilnehmt, seid ihr heute eingeladen“, verkündete Vorsitzende Ingrid Maldet.

In Erlenbach in majestätischer Lage ragt die Burg in die Landschaft. Die Burg Berwartstein wurde zwischen 1125 und 1133 durch Friedrich den Einäugigen von Hohenstaufen in der Funktion des Schirmvogts der Abtei Weißenburg als Reichsburg gebaut. Zu bestaunen war der original Burgbrunnen sowie die Folter- und Waffenkammer.

Der berühmte Heerführer, Hans Trapp, hauste auf der uneinnehmbaren Felsenburg mit den gesamten kurpfälzischen Streitkräften. Seine Raubzüge waren legendär wie seine Burg, die heute noch bewohnt und bewirtschaftet wird. Im Rittersaal des 13. Jahrhunderts wurde zur Kaffeetafel geladen. Mit Blick auf das Dahner Felsenland ging es Richtung Haßloch in die Aumühle, ehe die Damen zufrieden in Ketsch ankamen. im

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.09.2019