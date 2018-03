Anzeige

Ketsch.Den heutigen Tag des Waldes nutzt das Kreisforstamt, um auf die Bedeutung des Waldes in all seinen Funktionen und seine nachhaltige Bewirtschaftung hinzuweisen. In der Öffentlichkeit wird vor allem die Holzernte wahrgenommen, doch viele weitere Betriebsarbeiten finden eher unbemerkt statt, heißt es in einer Pressemitteilung, die sich mit der Pflanzung eines Laubmischwaldes in der Rheinaue bei Ketsch beschäftigt.

Morgens früh um 7 Uhr trifft sich Forstrevierleiter Norbert Krotz mit den Waldarbeitern am Rheinufer südlich von Ketsch. Das Wochenende davor hat die Baumschule junge Eichenbäumchen geliefert, die jetzt gepflanzt werden sollen. Im vergangenen Oktober war die Waldarbeitergruppe schon einmal auf dieser Fläche tätig. Damals hatte sie den Auftrag, 80-jährige Pappeln mit über einem Meter Durchmesser zu ernten.

Höhlenbäume für den Specht

Dabei entstand auf einem Hektar Fläche Platz für die Begrünung einer neuen Waldgeneration. An mehreren Stellen blieben Gruppen von Altpappeln stehen. Sie dienen beispielsweise als Höhlenbäume für den hier vorkommenden Schwarzspecht oder die Hohltaube. Das eingeschlagene Holz ist mittlerweile gerückt und verkauft. Ein Bagger hat restliche Kronenstücke und Stammteile auf der Fläche zusammengezogen und zu mehrere Meter hohe Haufen aufgetürmt.