Parcours mit zehn Stationen von den Pedalos bis zum Seilspringen

Ketsch.Noch bis kommenden Freitagmittag am 21. August kann man sich für den „Enderle-Zehnkampf“ anmelden. Die vier Vereine, TSG, Sportvereinigung 06, Tanzfreunde und Bridge-Club, haben gemeinsam ein eintägiges Ferienprogramm ins Leben gerufen, nachdem das Angebot unter der Ägide der Gemeinde wegen Corona nicht zustande kam (wir berichteten).

Der „Enderle-Zehnkampf“ am Samstag, 22. August, von 10 bis 14 Uhr umfasst zehn Stationen, an denen die bis zu 200 Mädchen und Jungen, die mitmachen können, sich mehr oder weniger sportlich betätigen. Los geht es bei der TSG, wo es die Laufkarten gibt und man sich in die Listen wegen Corona einträgt. Auch ein kostenloses Lunchpaket gibt es.

Die fünf mal fünf Stationen, fünf bei der TSG und fünf bei der Spvgg 06, damit es nur in eine Richtung ohne Gegenverkehr geht, beginnen mit den Pedalos. Ziel- oder Dosenwerfen gehört ebenso dazu wie Kegeln, Sackhüpfen oder Standweitsprung. Das Torwandschießen und der Hindernisparcours, bei dem der Ball am Fuß zu führen ist, werden durch den Hindernisparcours, bei dem man mit Tischtennisschlägern einen Tischtennisball möglichst weit befördern muss, ergänzt. Beim Sandsäckchenwerfen geht es um Weite, während beim Seilspringen in der vorgegebenen Zeit möglichst viele Sprünge absolviert werden sollen. Der „Enderle-Zehnkampf“ ist für Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren konzipiert. Rudolf Haas, Vorsitzender der TSG, ist froh, dass in der Kürze der Zeit noch ein gemeinsames Angebot kreiert werden konnte. „Unter der Woche haben wir den Trainingsbetrieb und nicht so viel Leute zum Helfen“, sagt er auf die Frage, warum der Samstag ausgesucht wurde. Die Anmeldeformulare gibt es derweil im Rathaus und sind dort auch wieder abzugeben. mab

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.08.2020