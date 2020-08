Patchworkfamilie gerät aus der Balance

Ketsch.Barbara Breuner (kleines Bild) ist die Leiterin der Gemeindebücherei. Einmal im Monat präsentiert sie für die Leser dieser Zeitung ein Buch, das sie empfehlen kann – heute „Wir holen alles nach“ von Martina Borger:

Das Leben zweier Frauen, die nicht unterschiedlicher sein könnten, prallt in Martina Borgers neuem Roman aufeinander. Ellen ist bereits im Ruhestand und bessert sich durch ihre Nachhilfeschüler und einen Nebenjob als Zeitungsausträgerin ihre Rente auf. Sie genießt ihr ruhiges Leben, denn Trubel hatte sie genug, jetzt kann sie ihr Leben so gestalten, wie sie es möchte.

Sina dagegen erlebt den klassischen Zwiespalt der arbeitenden Mutter, die immer das Gefühl hat, nicht genügend Zeit und Geduld für ihren Sohn zu haben, und unter dem permanent schlechten Gewissen leidet. „Wir holen alles nach“ bleibt ihr unermüdlich wiederholtes Mantra, irgendwann, wenn denn mal Zeit ist.

Sie ist Mitte 30 und schafft es kaum, dem Spagat zwischen ihrer Karriere in der Werbeagentur, ihrem achtjährigen Sohn Elvis und ihrer neuen Beziehung zu dem alkoholkranken Torsten gerecht zu werden. Mit Elvis würde Sina liebend gern mehr unternehmen, aber Zeit und die angespannte finanzielle Lage verhindern dies immer wieder aufs Neue.

Als Elvis bei Ellen mit seiner Nachhilfe beginnt, ist dies der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft. Der zurückhaltende Junge blüht bei der lebhaften Seniorin, die sich für Nachhaltigkeit einsetzt, auf und ist nicht zuletzt von Ellens Hund restlos begeistert.

Sina ist zwar erfreut und erleichtert, als sie spürt, wie gut es ihrem Sohn bei Ellen geht, wie sehr er die Tage mit ihr genießt, aber der Frust, dass die fremde Frau ihrem Sohn etwas geben kann, was sie ihm doch eigentlich geben sollte, nagt natürlich auch an ihr.

Überall blaue Flecken

Doch dann widerfährt dem sensiblen Jungen Schlimmes, sein Sportlehrer entdeckt blaue Flecken am Körper des Jungen. Elvis schweigt beharrlich, auf keinen Fall möchte er preisgeben, wer sie ihm zugefügt hat. Ein fatales Netz aus Gerüchten spinnt sich um die kleine Patchworkfamilie. Vorwürfe von Misshandlung werden laut, das Jugendamt wird eingeschaltet und Ellen äußert einen folgenschweren Verdacht. Im Nu setzen sich Schuldzuweisungen in den Köpfen der Erwachsenen fest und Sinas Leben verändert sich nachhaltig.

Schnell beginnt sie an ihrem neuen Partner zu zweifeln, die Patchworkfamilie, die sich gerade erst zusammengerauft hat, gerät auf folgenschwere Art aus der Balance.

Der hochspannende Romane rückt auf zwei Erzählebenen abwechselnd das Leben der Rentnerin Ellen in den Mittelpunkt, die andere zentriert sich um Sina und Elvis.

Geschickt lässt die Autorin die Geschehnisse auf einen Höhepunkt zutreiben, der nicht unbedingt so zu erwarten war. Ein Happy End wird lediglich angedeutet, das macht die Lektüre noch lohnender. Mit ihrer unaufgeregten Erzählweise öffnet Martina Borger den Raum für die vielen Zweifel, die die Figuren in ihrem Alltag begleiten, es sind nicht zwingend die große Tragödien und Ereignisse, sondern „Kleinigkeiten“ wie Miete, Job, Familie – genau dieselben Sorgen, die jeden plagen, beschäftigen auch die Protagonisten.

Das kennen wir aus dem eigenen Leben und daher lassen sich die Gedanken leicht nachvollziehen. Trotz all dieser fast banalen Gewöhnlichkeit haben sie etwas Besonderes in sich, das sie interessant macht und weshalb man ihre Geschichte verfolgt. Genau dieser kleine Funke ist es, der einem in der Realität manchmal durchgeht und weshalb man nicht merkt, welch interessante Menschen einem begegnen.

Die berührende Geschichte besticht durch ihre Ruhe und den gelassen-bedachtsamen Ton und ist sowohl einfühlsam als auch komisch geschrieben. Zahlreiche Dialoge lassen Einblicke in das Leben der verschiedenen Figuren zu.

Die Autorin, die gemeinsam mit Maria Elisabeth Straub zahlreiche Drehbücher für die Fernsehserie „Lindenstraße“ schrieb, veröffentlichte in Coproduktion unter dem Label „Borger & Straub“ etliche Romane. Sie lässt genug Raum zum Nachdenken sowie Reflexionen über das eigene Verhalten zu. Wenn man die zu Ende gelesene Lektüre aus der Hand legt, darf man sich fragen, wie man selbst in dieser brisanten Situation reagiert hätte. zg/mab

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.08.2020