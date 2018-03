Anzeige

Ketsch.In den Osterferien ist das vom Seniorenbeirat angebotene PC-Café am Freitag, 30. März, und am Freitag, 6. April, geschlossen. Danach hat das PC-Café wie gewohnt freitags von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Seniorenwohnanlage Gassenäckerstraße geöffnet.

Als neue Aktion wird künftig einmal im Monat ein Themen-Nachmittag angeboten. Der erste Termin ist am Freitag, 13. April: Ab 14.30 Uhr geht es um die Bereiche „Brief erstellen – Format – Kopf-/Fußzeile – Speicherung“. Ein Laptop mit aufgeladenem Akku sollte mitgebracht werden.

Für den Themen-Nachmittag am 13. April ist eine Anmeldung bei Gerhard Weixler, Telefon 06202/6506 oder 0172/6 22 82 53 sowie per E-Mail an Gerhard.Weixler@gmx.de erforderlich. gvk