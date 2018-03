Anzeige

1380 Kilogramm Brachsen

Gewässerwart Hans Walter zufolge wurden im Vorjahr in den Anglersee 1380 Kilogramm Brachsen, 200 Kilo Rotaugen, 100 Kilo Schleien, 300 Kilo Schuppenkarpfen, 200 Kilo Wildkarpfen sowie zehn Kilo Farmaale eingesetzt. Für das laufende Jahr sind 700 Kilo Brachsen, 500 Kilo Rotaugen, 200 Kilo Schuppenkarpfen, 100 Kilo Schleien sowie zehn Kilogramm Farmaale als Besatz geplant.

Hauptkassierer Rudolf Gandt legte ein umfangreiches Zahlenwerk über Einnahmen und Ausgaben vor, und Ralph Langhals berichtete über fällige Sanierungsarbeiten an der Fassade. „Dieses Wirtschaftsjahr war geprägt von Maßnahmen, um die Bilanz 2018 wieder in die Gewinnzone zu bringen,” berichtete Geschäftsführer Claus Heim von der Backfischfest GmbH. Auch für die Parkplatzsituation im Bruch für den Tennisclub und den Motorsportclub wurde eine optimale Lösung gefunden. Beim Musikprogramm stehe die Gruppe „Radspitz”, aber auch „Me and the heat“, die „Partyteufel” und „Paddy goes to hollyhead” als Garanten für ein volles Festzelt, versprach Claus Heim. Bürgermeister Jürgen Kappenstein leitete die Vorstandswahlen (siehe Kasten), bei der Mitglieder für weitere zwei Jahre gewählt wurden. gp

